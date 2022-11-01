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Нововведення стосується підозри на травму голову футболіста.

Нововведення у футболі від УЄФА, яке буде зватись "правило обов'язкової заміни" може бути введено незабаром. Про це пише PFA.

Над цим наполягають Ассоціації футболу Англії та Вельсу. Обов'язкова заміна має бути проведена тоді, коли в футболіста буде підозра на струс мозку.

З 2021 року в АПЛ та жіночій Суперлізі вже ввели подібне правило, але у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій та Лізі націй подібного не дозволяли.

В АПЛ подібний випадок був минулого року. Після того, коли Емільяно Мартінес зіштовхнувся зі своїм одноклубником по Астон Віллі Тайроном Мінгсом та отримав струс мозку, керівники ліги прийняли правило додаткової заміни.

Професійна футбольна асоціація додає, що потрібно також зробити тимчасові заміни для того, щоб провести точну діагностику струсу мозку.