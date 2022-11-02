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Підопічні Віталія Пономарьова вийшли до раунду стикових матчів Юнацької ліги УЄФА.

Рух U-19 повторно здолав однолітків з Галатасарая та впевнено вийшов до раунду стикових матчів Юнацької ліги УЄФА.

Дублем в команді Віталія Пономарьова відзначився Олег Федор. Йому вдалось забити по голу в кожному з таймів. Старання команди третім голом закріпив Назар Русяк. Тому пропущений гол з пенальті у компенсований час від Аксака вже нічого не вирішував. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу львів'ян — 3:1. Загальний рахунок двоматчевої дуелі — 6:2.

Рух — Галатасарай 3:1

Голи: Федор 11, Федор 76, Русяк, 78 — Аксака, 90+1 (пен.)

Рух: Герета – Роман, Холод, Слюбик, Кітела (Бойко, 56) – Підгурський (Товарницький, 56), Сапуга – Добрянський (Русяк, 66), Федор, Столярчук (Боцьків, 50) – Пастух (Михальчук, 66).

Попередження: Столярчук, 24, Боцьків, 53

Вилучення: Йілмаз, 27

Нереалізований пенальті: Роман, 65 (воротар)