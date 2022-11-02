Італія

Інформація, яка констрастує з попередніми чутками.

Агент Жоржиньйо Жоао Сантос прокоментував чутки, які відправляють 30-річного футболіста до Барселони.

"Я ніколи не зустрічався з директором Барси Матеу Алімані. Ми хочемо продовжити контракт із Челсі, це наш пріоритет. У нас були розмови про Жоржиньйо виключно з Челсі — ніяких інших клубів" — підсумував Сантос.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що уродженець Бразилії з італійським паспортом не хоче продовжувати контракт із "синіми" через зарплату, меншу ніж у Сезара Аспілікуети.

У нинішньому сезоні гравець Скуадри Адзурри провів у складі Челсі провів в усіх турнірах 16 матчів, забив 3 м'ячі і не відзначився жодною гольовою передачею.