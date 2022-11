Захисник Арсеналу Олександр Зінченко тренувався з командою перед матчем Ліги Європи проти Цюриха.

Нагадаємо, українець уже пропустив сім останніх матчів "канонірів" у всіх турнірах. У нього було пошкодження литкового м'яза.

🔴 Arsenal train ahead of their European tie 👇



✅ Bukayo Saka



✅ Oleksandr Zinchenko

✅ Mohamed Elneny



All in attendance pic.twitter.com/2TwuvxiQvR