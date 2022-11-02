Довгоочікуване повернення Зінченка до тренувань.
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, GETTY IMAGES
02 листопада 2022, 16:58
Захисник Арсеналу Олександр Зінченко тренувався з командою перед матчем Ліги Європи проти Цюриха.
Нагадаємо, українець уже пропустив сім останніх матчів "канонірів" у всіх турнірах. У нього було пошкодження литкового м'яза.
До цього Олександр працював за індивідуальною програмою під наглядом медичного персоналу клубу.
Нинішнього сезону Зінченко провів шість поєдинків, у яких відзначився одним асистом. Раніше повідомлялось, що Арсенал не форсуватиме відновлення Зінченка.