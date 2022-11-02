Англія

Довгоочікуване повернення Зінченка до тренувань.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко тренувався з командою перед матчем Ліги Європи проти Цюриха.

Нагадаємо, українець уже пропустив сім останніх матчів "канонірів" у всіх турнірах. У нього було пошкодження литкового м'яза.

🔴 Arsenal train ahead of their European tie 👇



✅ Bukayo Saka



✅ Oleksandr Zinchenko

✅ Mohamed Elneny



All in attendance pic.twitter.com/2TwuvxiQvR — Football Daily (@footballdaily) November 2, 2022

До цього Олександр працював за індивідуальною програмою під наглядом медичного персоналу клубу.

Нинішнього сезону Зінченко провів шість поєдинків, у яких відзначився одним асистом. Раніше повідомлялось, що Арсенал не форсуватиме відновлення Зінченка.