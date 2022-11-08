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У наступному матчі українські футболістки зіграють проти Німеччини.

Сьогодні в Ізраїлі стартував відбірковий етап Ліги А на Євро-2023, де жіноча збірна України (U-19) поділила очки з Австрією. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Команди обмінялися голами у першому таймі. На 23 хвилині Оджукву замкнула простріл Спінн з правого флангу, а дев'ять хвилин потому Молодюк скористалася помилкою суперниці у власному штрафному майданчику і зрівняла цифри на табло.

Наступний матч українки проведуть проти Німеччини. Гра відбудеться 11 листопада. Завершальний матч проти Ізраїлю відбудеться 14 листопада.

Україна (WU-19) — Австрія (WU-19) 1:1

Голи: Молодюк, 34 — Оджукву, 23.

Україна (WU-19): Боклач, Левченко, Борисюк, Ольхова, Семків, Талеб, Луцан (Невар, 46), Радіонова (Греса, 82), Молодюк, Сербук (Лавренюк, 90+4), Глущенко (Бондарєва, 90+2).

Австрія (WU-19): Ель-Шеріф, Вайсс (Айстлейтнер, 81), Чавич (Шнайдербауер, 46), Фухс, Д’Анджело, Оджукву, Спінн, Голль (Пуртщер, 46), Рукавіна (Родунер, 85), Вірнсбергер (Наттер, 46), Медль.

Попереджені: Ольхова, Левченко — Чавич.