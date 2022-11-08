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Євген Гриценко виступатиме за Ван.

Український воротар Євген Гриценко продовжить свою кар'єру у складі Вана. Про це повідомляє прес-служба вірменського клубу у Facebook.

Деталі угоди із 27-річним українцем не розголошуються.

Нагадаємо, Гриценко є вихованцем донецького Шахтаря. В основному він виступав за дублюючий склад, так і не здобувши шансу в основній команді.

Крім цього, він виступав за Маріуполь на правах оренди, а також провів три матчі у складі молодіжної збірної України.

В даний час Ван займає сьоме місце у чемпіонаті Вірменії, набравши 17 очок після 14 турів.