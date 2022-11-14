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Українець Богдан Лєднєв став одним із героїв поєдинку.

У 16 турі чемпіонату Угорщини Фехервар на своєму полі розгромив Кішварду з рахунком 4:1.

У цьому матчі взяв участь український півзахисник Богдан Лєднєв, який провів на полі 69 хвилин і за цей час відзначився двома результативними передачами.

Також зазначимо, що співвітчизники та одноклубники Лєднєва — Євген Макаренко та Артем Шабанов провели весь матч на лаві запасних. У гостей на 74-й хвилині на полі з'явився українець Богдан Мельник, який отримав жовту картку.

Після 16 турів Фехервар набрав 19 очок і займає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини, а у Кішварди – 25 балів та третя позиція.