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Останній матч українець провів 21 липня.

Стала відома причина відсутності українського півзахисника Богдана Лєднєва в останніх чотирьох матчах угорського Фехервара.

За інформацією журналіста Віктора Вацка, 24-річний українець пропустив зустрічі через те, що заразився коронавірусом.

Останній матч Лєднєв провів проти Габали (4:1) у Лізі конференцій, який відбувся 21 липня.

Наступний матч Фехервар проведе проти Петрокуба у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Гра пройде 11 серпня, о 20:00 за київським часом. Перший матч закінчився з рахунком 5:0 на користь угорців.