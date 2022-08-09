Останній матч українець провів 21 липня.
Богдан Лєднєв, ФК Фехервар
09 серпня 2022, 21:57
Стала відома причина відсутності українського півзахисника Богдана Лєднєва в останніх чотирьох матчах угорського Фехервара.
За інформацією журналіста Віктора Вацка, 24-річний українець пропустив зустрічі через те, що заразився коронавірусом.
Останній матч Лєднєв провів проти Габали (4:1) у Лізі конференцій, який відбувся 21 липня.
Наступний матч Фехервар проведе проти Петрокуба у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Гра пройде 11 серпня, о 20:00 за київським часом. Перший матч закінчився з рахунком 5:0 на користь угорців.