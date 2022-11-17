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Команда під керівництвом Рібаса здобула довгоочікувану перемогу.

У рамках товариського матчу збірна Гібралтара вдома перемогла збірну Ліхтенштейна із рахунком 2:0.

Обидва голи були забиті у першому таймі. Спочатку відзначився Рой Чіполіна, а потім Ліам Вокер.

Ця перемога стала першою для Гібралтара з 2020 року. Тоді вони також перемогли Ліхтенштейн — 1:0.

До вашої уваги відео голів та огляд поєдинку:

Гібралтар - Ліхтенштейн 2:0

Голи: Р. Чіполіна, 14, Вокер, 21