Команда під керівництвом Рібаса здобула довгоочікувану перемогу.
Ліам Волкер, Twitter
17 листопада 2022, 10:15
У рамках товариського матчу збірна Гібралтара вдома перемогла збірну Ліхтенштейна із рахунком 2:0.
Обидва голи були забиті у першому таймі. Спочатку відзначився Рой Чіполіна, а потім Ліам Вокер.
Ця перемога стала першою для Гібралтара з 2020 року. Тоді вони також перемогли Ліхтенштейн — 1:0.
До вашої уваги відео голів та огляд поєдинку:
Гібралтар - Ліхтенштейн 2:0
Голи: Р. Чіполіна, 14, Вокер, 21