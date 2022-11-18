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Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу 17 листопада 2022, 20:45.

Збірна Португалії в рамках товариської гри протистояла Нігерії та здобула перемогу з розгромним рахунком 4:0.

Команда Фернанду Сантуша відправила у ворота супротивника чотири м'ячі, при цьому не пропустивши.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Португалія — Нігерія:

Португалія — Нігерія 4:0

Голи: Фернандеш, 9, 35, Рамуш, 82, Жоау Маріу, 84

Джерело: MEGOGO