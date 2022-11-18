Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу 17 листопада 2022, 20:45.
Португалія — Нігерія, getty images
18 листопада 2022, 00:28
Збірна Португалії в рамках товариської гри протистояла Нігерії та здобула перемогу з розгромним рахунком 4:0.
Команда Фернанду Сантуша відправила у ворота супротивника чотири м'ячі, при цьому не пропустивши.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Португалія — Нігерія:
Португалія — Нігерія 4:0
Голи: Фернандеш, 9, 35, Рамуш, 82, Жоау Маріу, 84
Джерело: MEGOGO