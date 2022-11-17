Завершився контрольний поєдинок.
Збірна Португалії, getty images
17 листопада 2022, 23:46
Збірна Португалії в рамках товариської гри протистояла Нігерії та здобула перемогу з розгромним рахунком 4:0.
Команда Фернанду Сантуша обіграла супротивника завдяки двом голам Бруну Фернандеша та точним ударам Рамуша та Жоау Маріу.
Зазначимо, що Кріштіану Роналду не було в заявці на матч.
Португалія — Нігерія 4:0
Голи: Фернандеш, 9, 35, Рамуш, 82, Жоау Маріу, 84
Нагадаємо, що в одному квартеті з Португалією зіграють Південна Корея, Уругвай та Гана.