ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Завершився контрольний поєдинок.

Збірна Португалії в рамках товариської гри протистояла Нігерії та здобула перемогу з розгромним рахунком 4:0.

Команда Фернанду Сантуша обіграла супротивника завдяки двом голам Бруну Фернандеша та точним ударам Рамуша та Жоау Маріу.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду не було в заявці на матч.

Португалія — Нігерія 4:0

Голи: Фернандеш, 9, 35, Рамуш, 82, Жоау Маріу, 84

Нагадаємо, що в одному квартеті з Португалією зіграють Південна Корея, Уругвай та Гана.