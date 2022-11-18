Другое

Учасник Мундіалю готується до турніру.

Збірна Камеруну провела ще один матч у рамках підготовку до катарського Чемпіонату світу. 9 листопада, ще до прибуття гравців із європейських чемпіонатів, африканська команда розписала нічию 1:1 з Ямайкою, а вже 18 листопада у повному складі — з Панамою.

Камерун — Панама — 1:1

Голи: Шупо-Мотінг, 48 — М. Мурільйо, 55

Камерун: Онана — Фай, Кастеллетто, Н'Кулу (Ву, 77), Толо (Ебоссе, 46) — Хонгла, Замбо-Ангісса — Мбемо (Бассогог, 69), Нтчам (Кунде, 53), Екамбі (Н`Куду, 46) — Абубакар (Шупо-Мотінг, 46)

Попередження: Фай — Ескобар.

Зазначимо, що камерунці зіграють у квартеті G. Їхніми суперниками будуть бразильці, серби та швейцарці.