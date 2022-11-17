ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

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З 20 листопада до 18 грудня 2022 року у Катарі пройде фінальний етап двадцять другого чемпіонату світу з футболу. Цей мундіаль стане першим в історії не лише для самого Катару, а й вперше відбудеться на Близькому Сході.

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група A

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група B

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група C

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група D

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група E

Чемпіонат світу-2022. Представлення команд. Група F

Через сильну літню спеку в країні-господарці турнір проходитиме з кінця листопада до середини грудня, що робить його першим чемпіонатом світу, який відбудеться не в травні, червні чи липні. Крім того його планується провести у скорочені терміни – за 29 днів.

ЧС-2022 склад групи G

Збірна Бразилії у рейтингу ФІФА

Станом на 15 листопада 2022 року збірна Бразилії посідає перше місце у рейтингу ФІФА. Бразилія піднялася на вершину рейтингу, випередивши Бельгію з березня 2022 року, яка, у свою чергу, лідирувала з жовтня 2018 року.

Шлях команди на ЧС-2022

У кваліфікаційному етапі чемпіонату світу збірна Бразилії провела 17 поєдинків, з яких не програла жодного, тричі зігравши внічию. Друге місце дісталося Аргентині, яка також жодного разу не поступилася, але все ж таки здобула на три перемоги менше, поступившись бразильцям шість очок.

Також варто зазначити, що у лідерів відбору зіграно на один матч менше. Гра мала пройти 5 вересня минулого року в Сан-Паулу, але практично одразу після стартового свистка матч було перервано. Причиною стало те, що за версією органів охорони здоров'я Бразилії, аргентинські гравці порушили правила в'їзду в країну, вказавши некоректні дані про місця перебування протягом останніх двох тижнів. Перегравання було призначено на 5 вересня 2022 року, але потім усі сторони домовилися про те, що матч не буде дограно, оскільки обидві команди забезпечили собі місце на мундіалі.

Крім цього, варто виділити ще два ключові фактори бразильської команди — 40 забитих м'ячів (27 у Аргентини) і 5 пропущених (8). Все це говорить або про слабкість відбору в Південній Америці, або про серйозний лідер на майбутню першість світу. Залишилося тільки переконатися в тому чи іншому і до цього моменту вже трохи.

Товариські матчі Бразилії перед ЧС-2022

Оскільки матчі основних європейських чемпіонатів закінчуються за один-два тижні до старту ЧС-2022, товариських матчів перед мундіалем для збірної Бразилії не буде. Графік дуже напружений, а більшість гравців мають ігрову практику у своїх клубах перед турніром.

Тренер: Тіте (Бразилія)

Для 61-річного бразильського фахівця це буде другий шанс досягти успіху з національною командою на чемпіонаті світу. Перший був у 2018 році, через два роки після його призначення, але він вийшов комом. Бразилія пройшла групу, обіграла Мексику в 1/8 фіналу, але поступилася Бельгії у чвертьфіналі.

Попри невдачу, контракт з тренером був продовжений до кінця 2022 року і перші дивіденди від угоди прийшли в липні 2019 року, коли Тіте привів збірну Бразилії до тріумфу в Кубку Америки. Чи зможе Тіте привести бразильців до більшого успіху в Катарі, чи це буде його останній мундіаль на цій посаді?

Головна зірка: Неймар (ПСЖ)

Неймару вже 30 років, тому майбутній чемпіонат світу в Катарі може стати для нього останнім великим турніром на міжнародному рівні. На його рахунку 121 матч у збірній, включаючи спаринги, в яких він забив 75 голів та віддав 55 результативних передач. Хороша статистика, але поки що у головної зірки бразильської збірної лише дві нагороди — Кубок Конфедерацій у 2013 році та друге місце у Кубку Америки 2021 року.

Капітан: Даніель Алвес (Пумас)

Наразі чинним капітаном збірної Бразилії є захисник Даніель Алвес. Проте через проблеми з ігровою формою, він може не мати місця в основному складі.

39-річний бразилець виступає за Пумас, але осінь частина сезону в Мексиці була завершена 1 жовтня. Бразилець сподівався потрапити до заявки збірної та тому тренувався з другою командою Барселони. Чи зможе Алвес показати себе у футболці збірної у Катарі – залежить від Тіте.

Молода надія: Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)

Збірна Бразилії сповнена талантів – так було завжди і так воно і залишиться. З молодих можна виділити Роджера Ібаньєса, Ренана Лоді, Бруно Гімараєша, Антоні, Родріго Гоеса або Матуеса Кунью, проте головна увага приділяється Вінісіусу Жуніору.

У свої 22 роки бразильський талант є однією із найголовніших зірок мадридського Реалу. У Реалі він зосереджений виключно на атаці, тому саме там він показує свою майстерність на повну – 10 голів та 5 асистів у 19 матчах. Його гра у збірній сильно відрізняється від клубної, тому лише один гол у 16 матчах. Поки не можна сказати, що Вінісіус є основним гравцем збірної при Тіте, але все може змінитися в Катарі на тлі його особистого прогресу в Реалі.

Орієнтовний склад (4-2-3-1)

Аліссон (Ліверпуль) — Алекс Сандро (Ювентус), Тіаго Сілва (Челсі), Маркіньос (ПСЖ), Данілу (Ювентус) — Фабінью (Ліверпуль), Фред (МЮ) — Вінісіус Жуніор (Реал), Неймар (ПСЖ), Рафінья (Барселона) — Жезус (Арсенал)

Шанси на перемогу збірної Бразилії на ЧС-2022 у групі G — прогноз Football.ua: 1 місце

Збірна Сербії у рейтингу ФІФА

Станом на 15 листопада 2022 року збірна Сербії посідає 21 місце у рейтингу ФІФА. Варто відзначити що у квітні 2009 року, а також у березні 2010 року, збірна посідала 13 місце і це найкращий її результат за всю історію.

Шлях команди на ЧС-2022

За підсумками європейського відбіркового етапу збірна Сербії вкотре показала характер і мужність, що допомогло їй посісти перше місце у групі, випередивши Португалію на три очки після восьми матчів.

У сербів жодної поразки після восьми ігор, але дев'ять пропущених м'ячів, що більше ніж у португальців (6) та ірландців (8), які посіли третє місце у групі.

Товариські матчі Сербії перед ЧС-2022

Збірна Сербії, на відміну від багатьох національних команд, проведе один товариський матч напередодні мундіалю. Це буде зустріч проти Бахрейну, яка запланована на 18 листопада – за два дні до старту турніру. До цього серби завершили виступи у Лізі націй, де останніми були обіграні Норвегія (2:0) та Швеція (4:1).

Тренер: Драган Стойкович (Сербія)

57-річний серб розпочав свою тренерську кар'єру там, де закінчував ігрову – в Японії, після чого перебрався до Китаю. Після дворічної перерви він очолив збірну Сербії у березні 2021 року.

З національною командою особливих успіхів у вигляді титулів серб не відчував, але шикарний виступ у відбірному турнірі, а також успіх у групі Ліги націй у Дивізіоні Б заслуговують на похвалу. Безперечно, серби не претендують на перемогу у світовій першості, але з урахуванням їхнього нинішнього стану, нелегко буде будь-якій збірній, яка зустрінеться з ними, навіть Бразилії.

Головна зірка: Душан Влахович (Ювентус)

22-річний форвард є головним талантом та зіркою нинішньої збірної Сербії. Наразі у Душана мало матчів у складі збірної — 16, але при цьому він уже забив вісім голів та віддав чотири гольові передачі. Попри погану форму Ювентуса, Влахович продовжує демонструвати солідну результативність після минулого мега-сезону. У 15 матчах він забив вісім голів, тож можна сказати, сербський бомбардир готовий до нових викликів на міжнародній арені.

Капітан: Душан Тадіч (Аякс)

Капітаном збірної Сербії є півзахисник Аякса Душан Тадіч, якому в день старту мундіалю виповниться 34 роки. Швидше за все, це його остання світова першість у футболці національної команди. На його рахунку 90 матчів, у яких він забив 18 голів і віддав 33 результативні передачі. Він не лише результативний футболіст, а й лідер на полі за своїми якостями та непоступливим характером.

Молода надія: Душан Влахович (Ювентус)

Головна зірка та головна молода надія сербського футболу — все це про вже вище згаданого Влаховича. У складі національної команди з ним можуть конкурувати Іван Іліч із Верони, Страхиня Павлович із Зальцбурга, або Лука Йович із Фіорентини.

Але їхні успіхи поки що не такі промовисті на світовій арені, особливо на тлі Влаховича, якого вже знає не лише італійська Серії А. Попереду у Влаховича безліч цілей, наприклад – бомбардирський рекорд Александара Мітровича, на рахунку якого 50 голів. На другому місці Тадіч – 18 голів, тоді як у Душана вже вісім голів.

Орієнтовний склад (3-5-2)

Ваня Мілінкович-Савич (Торіно) – Страхиня Павлович (РБ Зальцбург), Мілош Велькович (Вердер), Стефан Мітрович (Хетафе) – Душан Тадіч (Аякс), Філіп Костич (Ювентус), Сергій Мілінкович-Савич (Лаціо), Саша Лукич (Торіно), Андрія Живкович (ПАОК) – Александар Мітрович (Фулгем), Душан Влахович (Ювентус)

Шанси на перемогу збірної Сербії на ЧС-2022 у групі G — прогноз Football.ua: 2 місце

Збірна Швейцарії у рейтингу ФІФА

Станом на 15 листопада 2022 року збірна Швейцарії посідає 15 місце у рейтингу ФІФА. Варто відзначити що в серпні 1993 року збірна посідала 3 місце і це найкращий її результат за всю історію.

Шлях команди на ЧС-2022

Збірна Швейцарії після восьми ігор групової стадії відбору посіла перше місце у своїй групі, випередивши не когось, а самих італійців, набравши на два очки більше. Обидві команди жодного разу не програли, але Італія набрала 16 очок, а Швейцарія — 18. До того ж обидва колективи пропустили по два м'ячі, що говорить про надійну оборону. На додаток, у швейцарців 15 забитих м'ячів, що на два більше, ніж в італійців.

Після відбіркових ігор на мундіаль Швейцарія провела матчі Ліги націй. Швейцарія зберегла місце в Лізі А, посівши третє місце після Іспанії та Португалії. При цьому швейцарці завершили турнір трьома перемогами поспіль.

Товариські матчі Швейцарії перед ЧС-2022

Як і Сербія, Швейцарія запланувала один товариський матч напередодні світової першості. Суперником швейцарців буде збірна Гани. Непогана перевірка з огляду на те, що більшість збірних прийняла рішення не грати матчі перед мундіалем.

Тренер: Мурат Якін (Швейцарія)

48-річний швейцарський фахівець очолив збірну Швейцарії у серпні 2021 року. По суті, його головним досягненням у збірній є кваліфікація на ЧС-2022 у Катар. До цього він двічі ставав чемпіоном Швейцарії із Базелем.

В основному він зосереджувався на тренерській кар'єрі у своїй країні, за винятком Спартака. Тому він, як ніхто інший, знає можливості своїх футболістів. Група ЧС – серйозне випробування для Якіна, але боротьба за друге місце після Бразилії буде дуже насиченою і вона буде до останнього матчу.

Головна зірка: Мануель Аканджі (Манчестер Сіті)

Однією з найголовніших зірок швейцарської команди є захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі. У нинішній збірній складно виділити окремих футболістів, але все ж таки перевагу віддамо 27-річному швейцарцю.

У футболці збірної Аканджі провів 42 поєдинки, в яких відзначився одним голом та однією результативною передачею. Влітку він перебрався в АПЛ з німецької Бундесліги, де виступав за Боруссію Д. Він одразу ж завоював довіру наставника "міщан" Хосепа Гвардіоли, тож з ігровою практикою перед міжнародним турніром у нього все гаразд.

Капітан: Граніт Джака (Арсенал)

Капітаном та одним із ветеранів збірної є 30-річний півзахисник та одноклубник українця Олександра Зінченка – Граніт Джака з Арсеналу. На його рахунку 106 матчів у національній команді, в яких він забив 12 голів та віддав 10 асистів.

При цьому Джака грає в дуже агресивній манері, що призводить до частих жовтих карток і навіть видалень. Проте зараз він на підйомі, як і його команда в АПЛ. Цього сезону він провів 19 матчів, забивши чотири м'ячі та віддавши три асисти.

Молода надія: Ноа Окафор (РБ Зальцбург)

Головною молодою надією швейцарської команди є 22-річний нападник Зальцбурга Ноа Окафор, цінник на якого вже виріс до 25 мільйонів євро. Поки що у нього лише вісім матчів у складі збірної, але вже є два забиті м'ячі та одна гольова передача. Він поступово прогресує і невдовзі, можливо наступного року, отримає свій шанс в одній із топ ліг Європи. На цей час у нього 10 голів і 2 асисти у 21 матчі.

Орієнтовний склад (4-2-3-1)

Янн Зоммер (Боруссія М) — Рікардо Родрігес (Торіно), Ніко Елведі (Боруссія М), Мануель Аканджі (Манчестер Сіті), Сільван Відмер (Майнц) — Граніт Джака (Арсенал), Ремо Фройлер (Ноттінгем Форест) — Рубен Варгас (Аугсбург), Джибріль Соу (Айнтрахт), Джердан Шакірі (Чикаго Файр) - Брель-Дональд Емболо (Монако)

Шанси на перемогу збірної Швейцарії на ЧС-2022 у групі G — прогноз Football.ua: 3 місце

Збірна Камеруну у рейтингу ФІФА

Станом на 15 листопада 2022 року збірна Камеруну посідає 43 місце у рейтингу ФІФА. Варто відзначити що у лютому 2006 року, у квітні 2007 року та жовтні 2009 року збірна посідала 11 місце і це найкращий її результат за всю історію.

Шлях команди на ЧС-2022

Збірна Камеруну розпочала кваліфікацію на мундіаль з другого етапу, де за підсумками групової стадії посіла перше місце, випередивши Кот-д'Івуар, Мозамбік та Малаві. Після шести ігор камерунці набрали 15 очок, програвши лише раз Кот-д'Івуар (1:2). Було забито 12 м'ячів, а пропущено 3.

У фіналі відбору Камерун насилу пройшов Алжир. Перша гра закінчилася поразкою 0:1, а в другій перемога 2:1 після додаткового часу, а переможний м'яч був забитий на 124 хвилині.

Товариські матчі Камеруну перед ЧС-2022

У рамках підготовки до світової першості збірна Камеруну планувала два товариські матчі. Перший пройшов 9 листопада, де було зафіксовано нічию проти Ямайки (1:1). Другу контрольну гру заплановано на 18 листопада, а суперником буде збірна Панами.

Тренер: Рігобер Сонг (Камерун)

Рекордсмен збірної Камеруну за кількістю проведених матчів як гравець, очолив національну команду в березні цього року з ініціативи президента Поля Бії. Як гравець він двічі підіймав трофей Кубка африканських націй у 2000 та 2002 роках, а також був фіналістом Кубка Конфедерацій у 2003 році.

На цей час Сонг не має досягнень зі збірною, але безумовно він той, хто хоче змінити ситуацію. Найбільшим досягненням Камеруну на чемпіонатах світу є 1/4 фіналу 1990 року. Потім були два провали у кваліфікаціях і максимум – груповий етап.

Головна зірка: Венсан Абубакар (Аль-Наср)

Головною зіркою збірної Камеруну є нападник Порту Венсан Абубакар. Торік у лютому 30-річний форвард завоював Золоту бутсу КАН, забивши вісім голів, що є рекордом турніру в цьому столітті.

Абубакар є дуже універсальним нападником, який не боїться бити з обох ніг, а також добре грає на другому поверсі, що не мало важливо для такої збірної, яка непогано атакує флангами. Наразі він виступає за Аль-Наср у Саудівській Аравії, де провів вісім матчів та забив два м'ячі.

Капітан: Венсан Абубакар (Аль-Наср)

Капітаном збірної Камеруну є той самий Венсан Абубакар. За свою кар'єру у збірній, яка розпочалася 29 травня 2010 року, він провів 88 матчів, у яких забив 33 м'ячі та віддав шість гольових передач. Можливо, для нього це буде останній мундіаль, враховуючи вік і позицію на полі, а найголовніше — не стабільність результатів національної команди.

Молода надія: Бряан Мбемо (Брентфорд)

Головною молодою зіркою камерунської збірної є вінгер Брентфорда Браян Мбемо, котрий на молодіжному рівні виступав за збірні Франції, де він відіграв дев'ять матчів, у яких забив один гол.

Вперше він зіграв за Камерун у вересні 2022 року, тому на його рахунку лише два товариські матчі. Минулого літа він змінив не лише збірну, а й клуб, тож він цінний актив Камеруну, зі своєю прямолінійністю, вмінням володіння м'яча та найголовніше – гарним пасом.

Орієнтовний склад (4-4-2)

Андре Онана (Інтер) — Нуу Толо (Сіетл Саундерс), Жан-Шарль Кастеллетто (Нант), Мішель Нгаду-Нгаджі (Гент), Коллінс Фай (Аль-Таі) - Карл Токо-Екамбі (Ліон), Гаель Ондуа (Ганновер), Самюель Ум Гує (Мехелен), Мартін Хонгла (Верона) — Венсан Абубакар (Аль-Наср), Ерік-Максім Шупо-Мотінг (Баварія)

Шанси на перемогу збірної Камеруну на ЧС-2022 у групі G — прогноз Football.ua: 4 місце

Розклад матчів групи G

Тур 1

24 листопада

12:00 Швейцарія — Камерун

21:00 Бразилія — Сербія

Тур 2

28 листопада

12:00 Камерун — Сербія

18:00 Бразилія — Швейцарія

Тур 3

2 грудня

21:00 Камерун — Бразилія

21:00 Сербія — Швейцарія