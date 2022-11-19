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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 листопада.

Завершилася 268 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Падіння ракети в селищі Пшеводув підкреслює: якщо перестати підтримувати Україну, війна прийде на польську територію. Ми ще не знаємо на 100% точних обставин і причин інциденту в Пшеводуві, але ми точно знаємо основну причину, і це — агресія рф проти України". Прем’єр Польщі Моравецький.

- Завтра у всіх регіонах України застосовуватимуться планові відключення. Час відключень — з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00. Додаткові аварійні відключення не плануються.

- У Херсоні запрацювали «пункти незламності» – спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом. У місті досі немає світла, проте електропостачання сподіваються відновити до кінця тижня.

- Україна буде виробляти важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами НАТО. «Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кілька, укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних. Ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння».

- В тимчасово окупованому Скадовську внаслідок удару Сил оборони України по району зосередження окупантів знищено близько 50 російських військових.

- Кабмін призначив колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ України.

- Одеські митники вилучили в чоловіка американський літак, який той віз до Молдови на причепі. Як з'ясувалося, літак ввезли під зобов’язання про зворотне вивезення у термін, який сплив ще 3 місяці тому.

- В Україні заміновано 30% території через російське вторгнення. За площею це як дві Австрії.Голова ДСНС в етері телемаратону.

- Захисник Маріуполя Михайло Діанов передав 3 мільйони гривень для дітей загиблих героїв Азовсталі. Ці гроші раніше зібрали небайдужі саме для лікування Діанова. Однак він вирішив передати їх тим, хто через російську агресію вже ніколи не побачить своїх батьків.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Роздолівка, Соледар, Яковлівка та Спірне на Донеччині;

на Авдіївському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Богоявленки, Нескучного, Времівки, Вугледара та Новополя на Донеччині;

на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки і Павлівка Запорізької області та Пречистівка – Донецької;

на Криворізькому напрямку – з артилерії, в районі населеного пункту Милове, що на Херсонщині.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка Херсонської області.

Підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні. Так, у місті Скадовськ, в результаті ураження району зосередження окупантів, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів.

За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку.

З метою нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.

Українська авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та залізничний міст.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Протягом усієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики. Завдяки цьому сьогодні аварійних відключень уже значно менше.

Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві.

Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах і столиці. Київщина і Київ, дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина і Тернопільщина...

У Херсоні сьогодні відкрили спеціальні пункти – Пункти незламності. Перші два – буде більше.

Поки налагоджується електрика в місті, люди можуть підзарядити телефони, зігрітися, випити чаю та отримати допомогу. Розгорнули там звʼязок, є старлінки...

Ми знаємо, що людям дуже складно, бо окупанти зруйнували все перед втечею. Але все підключимо, усе відновимо".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!