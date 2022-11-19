Команда Руслана Ротаня провела товариський поєдинок.
Україна U-21. УАФ
19 листопада 2022, 18:27
Молодіжна збірна України продовжує тренувальний збір в Грузії. Команда Руслана Ротаня зіграла товариський поєдинок проти збірної Ізраїля U-21.
Склад команди складали практично ті українські футболісти, які виступають закордоном.
На другій хвилині наша команда відкрила рахунок. Зробив це представник Сент-Джонстона з Шотландії Максим Кучерявий. Але після того, як на 69 хвилині було видалено Артема Кулаковського, гості зрівняли рахунок. Гол забив Шахар з пенальті.
Наступний товариський поєдинок для молодіжної збірної України відбудеться за два дні — 21 листопада проти Грузії.
Україна U-21 — Ізраїль U-21 1:1
Голи: Кучерявий, 2 — Шахар, 71
Україна: Фесюн, Роман, Таловєров, Фарина, Лях, Сапуга, Михайленко, Кучерявий, Кащук, Гончарук, Брагару.
Вилучення: Кулаковський, 69