Команда у фіналі здолала збірну Латвії.
ФОТО Knattspyrnusambandið
19 листопада 2022, 19:27
У рамках фіналу Кубку Балтії збірна Ісландії здолала збірну Латвії завдяки удачі у серії пенальті.
Основний час завершився із рахунком 1:1.На гол від Йоганнессона відповів колишній півзахисник Зорі Андрейс Циганікс.
Але у серії 11-метрових ударів ісландці забили 8, тоді як суперник вирішальний удар схибили — 7:8. Відзначимо, що Ісландія вперше грана на цьому турнірі.
Латвія — Ісландія 1:1 (7:8 по пен).
Голи: Циганікс, 67 — Йоганнессон, 62
Латвія: Штейнборс — Сорокінс, Балодіс, Черномордійс, Юрковскіс (Ікаунієкс, 80) — Яунземс, Емсіс (Стугліс, 88), Зюзінс, Циганікс — Ікауньєкс, Кролліс.
Ісландія: Гуннарссон — Олафссон, Гретарссон, Трандарссон, Сампстед - Йоганнессон, Тордарсон, Гаральдссон (Гельгасон, 76), Андерсон (Еллертссон, 76), Сігурдссон — Гудйонсен.
Попередження: Тордарсон, Олафссон, Андерсон, Гудйонсен, Емсіс, Ікауньєкс, Зюзінс.