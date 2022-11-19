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Польський форвард вирішив повісити бутси на цвях у 31 рік.

Колишній нападник київського Динамо Лукаш Теодорчик вирішив завершити професійну кар'єру футболіста у 31 рік.

"Настав день, про який я давно думав. Я довго готувався, щоб змиритися з цим, і, ймовірно, це зайняло в мене деякий час. Кілька слів хотілося б написати вболівальникам, людям, пов'язаним із футболом та безпосередньо зі мною.

Останні кілька років виглядали не так, як я хотів, я проводив більше часу в офісах, ніж на полі. Пробував, боровся, але тіло не співпрацює з головою, характером і не хоче викладатись на 100%. Якщо я не можу зробити все можливе, я маю закінчити.

Дякую всім добрим людям, яких я зустрів на своєму шляху. Футбол дав мені нове життя. Він дав мені все, бо коли я був маленьким хлопчиком з маленького містечка, у мене не було нічого, крім мрій. Я багато працював для того, чого мені вдалося досягти, випробувати, побачити.

Я впевнений, що деякі молоді люди прочитають це, тому я також звертаюся до вас. Якщо в тебе нічого немає, не почувайся неповноцінним! Не дозволяйте нікому говорити вам, що ви нічого не досягнете! Тримайте голову вище, стисніть зуби та боріться за свої мрії. Я зробив це так, що кожен може. Я завжди був справжнім, я був собою і таким залишусь", — написав Теордорчик у Instagram.

За свою кар'єру Теодорчик виступав за такі клуби, як Андерлехт, Лех, Динамо Київ, Полонія, Удінезе, Шарлеруа та Віченца.

За київське Динамо Лукаш провів 42 матчі у всіх турнірах, у яких забив 16 голів та віддав дві результативні передачі. Разом із "біло-синіми" він ставав дворазовим чемпіоном України, володарем Кубка та Суперкубка країни.

За інші клуби він додав чемпіонства у Польщі та Бельгії, а також Суперкубок Бельгії.

Крім цього, Теодорчик провів 18 матчів у складі збірної Польщі, де забив два голи та віддав одну гольову передачу, отримавши при цьому одну червону картку.