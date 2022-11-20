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    20 листопада 2022, 01:00

    Війна, день 269. Мінус 420 "асвабадітєлєй"! Віримо у ЗСУ!

    До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 19 листопада.

    Getty Images
    Getty Images 20 листопада 2022, 01:00

    Завершилася 269 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

    Втрати ворога:

    Серед новин: 

    - До Херсона прибув перший з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну потяг з Києва.
    - З російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України.
    - В Міноборони України дали прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни, — заступник міністра оборони України. Гаврилов відзначив, що ЗСУ повернуть контроль над Кримом ймовірно до кінця грудня.
    - Прем'єр Міністр Великої Британії Ріші Сунак, який прибув до Києва, оголосив новий пакет військової допомоги Україні вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

    - Україна отримає близько 34 мільйонів канадських доларів допомоги, — міністерка оборони Канади. Також передбачено продовження навчальної місії у Британії в рамках операції UNIFIER до кінця 2023 року. 

    Щодо дій ворога на окремих напрямках:

    За поточну добу ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетного удару російських окупантів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ.

    На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.

    На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

    на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Зарубинка, Чугунівка і Амбарне Харківської області;

    на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині області та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області;

    на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області;

    на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині;
    на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Времівка Донецької області та Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне і Мала Токмачка — Запорізької;

    на Криворізькому та Херсонському напрямках – з танків, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Червоний Маяк, Качкарівка, Токарівка, Чорнобаївка та міста Херсон.

    За наявною інформацією завершились військові навчання підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії збройних сил російської федерації, які проходили на території Брестської області республіки білорусь. Військовослужбовці, призвані в ході проведення так званої часткової мобілізації мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, через незадовільне забезпечення. Частина зазначеного особового складу отримала стару форму одягу та спорядження, яке вже використовувалось. Військова техніка, здебільшого, в поганому технічному стані — весь час потребує ремонту.

    Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження місця скупчення живої сили окупантів 17 листопада, у населеному пункті Михайлівка на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Відомо, що втрати противника склали понад 30 осіб пораненими та загиблими.

    За уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження Силами оборони району зосередження ворога поблизу Михайлівка Скадовського району Херсонської області, 17 листопада втрати загарбників склали близько 60 осіб загиблими.

    У місті Луганськ відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ. В населених пунктах Красне та Сімейкине, на тимчасово окупованій території Луганської області, противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово виселяє цивільне населення з домівок в інші населені пункти.

    Звернення Президента України Володимира Зеленського:

     

    "Щойно провів чергове засідання Ставки. Основні питання – це фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової і те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході країни. Окремо обговорили бої на Донеччині.
     
    Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки. Звичайно, окрему увагу приділили енергетиці. Готуємо вагомі міжнародні події – уже найближчим часом. Усе, що потрібно для нашого захисту, забезпечимо. Усіх, кого можна залучити до підтримки нашої держави, залучаємо. Дякую всім, хто працює для України! Дякую всім, хто воює за Україну!".
     

    Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава України!

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