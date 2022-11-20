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Підопічні Сергія Нагорняка здобули три очки завдяки чотирьом забитим м'ячам.

У другому матчі групи 3 кваліфікаційного раунду юніорського Євро-2023 збірна України U-19 здобула впевнену перемогу над однолітками з Кіпру.

Підопічні Сергія Нагорняка здобули три очки завдяки чотирьом забитим м'ячам.

Таким чином, збірна України U-19 достроково гарантувала собі вихід до еліт-раунду відбору юніорського чемпіонату Європи.

Залишається відкритим лише питання, з якого місця "синьо-жовті" туди кваліфікуються — з першого чи другого. Наступний матч наша команда проведе 23 листопада проти Швеції.

Україна U-19 – Кіпр U-19 4:1

Голи: Варфоломєєв, 12 (пен), Царенко, 67, 69, Федор, 79 – Савва, 20

Україна U-19: Герета – Кітела, Удод, Слюбик, Булеза (к) – Варфоломєєв, Федор (Харабара, 85), Лосенко (Царенко, 58) – Ярмолюк (Семенець, 90+2), Горбач (Пастух, 85), Ющенко (Пушкарьов, 58)

Кіпр (U-19): Стіліанідіс, Венізелу, Каяфас, Евангелу, Фенерідіс (Джіама, 63), Цуцукі (Атанасіу, 71), Вронтіс (к), Асіменос (Дейфер, 71), Зінонос (Кіріакідіс, 71), Савва, Георгіу (Спірідакіс, 75).

Попередження: Удод (56), Харабара (89) — Савва (83), Вронтіс (89), Кіріакідіс (90+1), Спірідакіс (90+4).