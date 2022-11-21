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Команди зіграли між собою товариський матч.

У рамках товариського матчу збірна України U-21 зіграла внічию проти однолітків з Грузії — 1:1. Команда Руслана Ротаня продовжує свій тренувальний збір у Тбілісі, де грає спаринги.

Відкрити рахунок вдалося гравцям з України. На 63 хвилині точним пострілом відзначився Кащук. Але Грузія незабаром зрівняла рахунок. Автором голу став Гвадагіані на 70-й.

На цій ноті листопадовий збір для підопічних Руслана Ротаня завершено.

Грузія U-21 — Україна U-21 1:1

Голи: Гвадагіані, 70 - Кащук, 63

Грузія (U-21): Куталадзе, Гелашвілі (Мамагейшвілі, 74), Каландадзе, Хвадагіані, Азарові, Меквабішвілі (к), Гуляшвілі (Поцхверія, 90+2), Гагуа (Л. Хорхелі, 90+2), Майсурадзе (Капанадзе, 46), Н. Хорхелі (Квернадзе, 58), Гагнідзе.

Україна (U-21): Кінарейкін (Твардовський, 46), Кузик (Фарина, 79), Слюсар, Якуба, Лях, Бунчуков (Михайленко, 46), Желізко (к), Кулаковський (Сапуга, 66), Кащук, Краснопір (Гончарук, 84), Сігеєв (Кучерявий, 66).