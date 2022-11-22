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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 21 листопада.

Завершилася 271 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Після вчорашніх обстрілів на ЗАЕС проблем з ядерною безпекою немає. Унаслідок пошкоджених резервуарів стався нерадіоактивний витік. Попередньо статус усіх реакторних блоків у стабільному стані.

17 листопада кредитор Ігорь Найдєнов подав позов про визнання підприємства "13 судноремонтний завод" неплатоспроможним. Його заява з’явилася на сайті Арбітражного суду тимчасово окупованого Севастополя. - Усі антиурядові протести, що проходять у столиці Молдови, фінансуються росією. Напади на політиків — частина гібридної війни. У Кишиневі проросійська партія «Шор» постійно організовує протести проти влади і вимагає розпуску парламенту. - Системи ППО NASAMS збивають 100% ворожих крилатих ракет, але таких комплексів ще недостатньо. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. - На Алеї сміливості встановили табличку Хосе Андресу — засновнику благодійної організації World Central Kitchen. З перших днів російського вторгнення ця організація допомагала українцям. Володимир Зеленський особисто подякував Хосе за підтримку. - На Кінбурнській косі на Миколаївщині, де зосереджували свої сили окупанти, триває військова операція в режимі тиші. Море поблизу піщаної коси дуже штормить. росіян змиває і зливає навіть природа. Про успіх ЗСУ повідомлять, як тільки військову операцію буде завершено. Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк.



- Норвегія надасть Україні 2 млрд норвезьких крон ($182 млн) на закупівлю природного газу. Відповідний указ підписала міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт. Всі 30 країн НАТО проголосували «За». - Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом та закликала створити Міжнародний трибунал щодо російської агресії. - Міноборони рф збирається визнати одне з підприємств Чорноморського флоту в Севастополі банкрутом.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. Веде повітряну розвідку.

За поточну добу противник завдав 1 авіаційний, 2 ракетні удари та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати окремі підрозділи своїх військ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів, Котлярівка, Табаївка, Піщане і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка, Торське і Берестове Донецької області.

На Бахмутському на Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На Новопавлівському напрямку противник веде активну оборону на захоплених рубежах. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах 21 населеного пункту. Серед них — Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Водяне, Вугледар, Соледар, Майорськ, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив обстріли наших позицій з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від артилерійського вогню противника постраждали райони 9 населених пунктів.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник створює ешелоновану систему оборони, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Вів вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.

На тимчасово окупованій території АР Крим тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Зокрема, в місті Сімферополь, 19 листопада поточного року, відбулась нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад. Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації.

З метою вирішення зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис.

Українська авіація протягом поточної доби завдала удару по району зосередження противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, в свою чергу, уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні вже дев’ята річниця початку Майдану – Революції Гідності. Дев’ята... Але свободі та гідності українського народу – понад тисячу років. Варто про це пам’ятати.

Було багато загроз свободі наших людей і самому існуванню українців. Але народ пройшов через це. І зараз ми з вами маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю.

Вірю, що так і буде.

Я дякую кожному і кожній, хто підтримує нашу державу! Дякую всім, хто воює і працює заради України! Вічна слава і шана всім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу!

Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Інформував про ситуацію на полі бою та на атомних станціях України. Наголосив на демілітаризації ЗАЕС. Також розглянули співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема захисту системи від повітряних атак.".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!