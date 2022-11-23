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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 22 листопада.

Завершилася 272 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Франція заперечувала перспективу російського вторгнення в Україну, а Німеччина надавала перевагу поразці України замість тривалої війни. Борис Джонсон у інтерв'ю CNN розповів про те, що думали про Україну країни ЄС до повномасштабної війни.

За словами експрем'єра, Німеччина дотримувалась точки зору, що якщо російське вторгнення відбудеться, то це буде катастрофою. Найкращим рішенням буде якнайшвидше це закінчити, навіть якщо Україні доведеться програти у війні. Франція ж до останнього заперечувала ймовірність початку російського вторгнення.

- Ексміністру освіти Дмитру Табачнику оголосили підозру в держзраді.Табачник організовував та координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей Володимира Сальдо та Євгена Балицького. Він допомагав їм готуватися до проведення "референдумів".

Через Табачника Сальдо та Балицький контактували із заступником міністра охорони здоров’я рф Плутницьким.

- Депутати Європарламенту хочуть включити ПВК Вагнера до списку терористичних організацій. Вони надіслали лист президенту Європейської Ради та прем'єр-міністру Чехії. Таке рішення вони пояснюють постійними порушеннями міжнародного права в Україні та попередніми діями в інших конфліктах.

- На 90-му році життя помер син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича — дисидент і член Гельсінської Групи Юрій Шухевич. Майже 30 років він провів у в'язницях Радянського Союзу. У 90-х став очільником УНА-УНСО.

- В Україні майже не залишилося ТЕС, ГЕС та вузлових підстанцій «Укренерго», в які б не влучили росіяни. «Масштаб руйнувань колосальний. Після кожної масованої ракетної атаки потрібен час, щоб дати живлення більшості споживачів. І потім ще до 3 днів, щоб від аварійних графіків перейти до планових», — очільник НЕК "Укренерго".

- Японія надасть Україні екстрену допомогу у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на $2,57 млн.

- Єврокомісія надає ще €2,5 млрд для України. Урсула фон дер Ляєн.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

російська федерація продовжує збройну агресію проти нашої держави. російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку. З метою комплектування та поповнення втрат своїх підрозділів ворог, переміщує особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій.

За добу противник здійснив близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріл з реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Кустине Сумської області.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Окупанти періодично ведуть обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону і обстрілює з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, райони населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області, а також Макіївка та Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив обстріли позицій Сил оборони України з танків та всього спектру артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів. Зокрема, Оріхів Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Застосовував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області, а також Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

У місті Єнакієве, що на Донеччині, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ. Як особливість відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де, одночасно, навчаються студенти.

В тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині, з метою нарощення угруповання військ, переміщено окремі підрозділи з території чеченської республіки та зі складу приватної військової компанії “вагнер”.

Крім того, виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – «Пункти незламності». За підсумками цього дня, підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів. Заплановано – ще більше.

Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота «Пунктів незламності». Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово.

Пункти працюватимуть обов’язково – при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Вже працює спеціальний сайт – nezlamnist.gov.ua, – на якому розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється.

На сайті та в усіх «Пунктах незламності» можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити.

Впевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!