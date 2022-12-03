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Майбутній керманич збірної Нідерландів

Допоки збірна Нідерландів на чолі з Луї ван Галом троє собі шлях чемпіонатом світу-2022 в Катарі, майбутній головний тренер "ораньє" Рональд Куман вирішив розповісти про свій період роботи в каталонській Барселоні, причини невдачі, а також дав оцінку своїй майбутній команді та збірній Іспанії в контексті поточного мундіалю.

"Досвід роботи в Барселоні для мене був хорошим. Як тренер, ти маєш вчитись щодня, і я це робив. Це був складний етап через фінансову ситуацію, що її мав переживати клуб. Я робив свою справу і завжди був чесним у рішеннях, які приймав. Потім прийшов інший президент, і виявилось, що мені немає місця, бо я не з місцевих вихованців... Але я нікого не хочу звинувачувати.

Я робив свою роботу на благо клубу й нічого більше. Але зі зміною президента ситуація змінилася. Будь-якому тренеру потрібна повна підтримка з боку правління, а не постійні сумніви. У моєму випадку були тільки сумніви, і це не добре, тому що так не можна виконувати свої обов’язки.

Грошей у клубу не було. Ми підписали Люка де Йонга в останню хвилину трансферного вікна. Я спілкувався з ним за два тижні до цього, і почув, що він мало грає в Севільї.

Ще на самому початку сезону з нами трапилася ця історія з Мессі, що було абсолютно жахливо для всіх, а потім ще й інцидент із Грізманном. Єдиною опцією був Люк де Йонг. Але він прийшов не для того, щоб грати в старті, а для того, що допомогти тоді, коли він потрібен команді або в деяких іграх проти закритих суперників. Цього не розуміли, і тому критикували його за це.

За той час, коли він перебував у клубі, Люк продемонстрував свою якість, і публіка багато аплодувала йому за очки, які він здобував для Барси в чемпіонаті.

Щодо Мессі, то до останнього моменту я думав, що він залишиться. Коли я побачив, що він усе ж таки піде, я виявився дурнем, як і всі інші. Ти втрачаєш найкращого в світі, а отже, ставиш хрест на мінімум 35 голів, які він забив за сезон до цього... Я потім пішов шукати їх від інших гравців, але це було дуже важко.

Мессі завжди був невід’ємною частиною команди. Ви повинні поставити його на правильне місце на полі й дати йому таку тактичну систему, у якій він зможе блищати. Він — найкращий у світі, він — капітан, і Аргентина, як і Нідерланди, повинна покращувати свою гру, щоб дійти далеко на цьому чемпіонаті світу. Але Лео завжди здатний змінити результат за секунду.

Щодо Френкі де Йонга, то він знає, що має вдосконалюватися. Він є ключовою частиною національної збірної, і в матчах проти найсильніших суперників ми побачимо Френкі, якого ми знаємо.

Минулого літа Френкі був господарем ситуації. Він завжди був спокійним, і він ніколи нічого не говорив про те, чи хоче Барселона його продати чи ні. Він зосереджувався на власній грі. Він — гравець майбутнього для Барселони. І вам ніколи не потрібно продавати своїх найкращих гравців, як Френкі. Я впевнений, що йому не подобалася ситуація, у якій він опинився останнім часом. Він завжди поважав клуб і давав максимум від себе.

У мій час у Барсі були дуже хороші молоді гравці. Спочатку вони теж мене здивували. Педрі на той час було 17 років, і Гаві в 16 стрімко виявив себе великим талантом. І з часом, і з досвідом гри в матчах на високому рівні вони стали незаперечними лідерами в Барсі та в національній збірній. Треба визнати, що у них був Луїс Енріке, який поставив їх у стартовий склад із самого початку. Це варто підкреслювати кожного разу.

Тренер повинен бути сміливими, але в моєму випадку це не так. Якщо я маю якісь сумніви, але це притаманно як досвідченим тренерам, так і початківцям, я не ухвалюватиму те, чи інше рішення. У мене не було сумнівів щодо Педрі, коли я поставив його на першу гру проти Реала в стартовому складі. І з іншими, такими як Гаві, Бальде чи Ніко, сталося те саме.

Педрі може піти дуже далеко. Він може зробити таку кар'єру, як у Іньєсти. Якщо він вже грає на такому рівні в 19 років, через деякий час він стане більш досвідченим гравцем і одним з найкращих півзахисників у світі.

Гаві більш агресивний, але це лише одна з його якостей як гравця. Я сподіваюся, що з часом він продовжить вдосконалюватися і буде грати більше матчів на високому рівні. Іспанія має велике майбутнє з цими дуже молодими гравцями.

Нинішня Барса грає добре. У них сильна команда. Доля чемпіонського титулу вирішуватиметься між Барсою та Реалом, тому що немає третьої команди, яка могла б це оскаржити. У них сильна команда з потужною лавою запасних.

Сильній команді потрібні зірки, які роблять різницю. Левандовські робить це завдяки своїй ефективності та професіоналізму. Такі фігури важливі для перемоги у чомусь великому, і команда має вдосконалюватися, щоб досягти рівня Ліги чемпіонів.

Що ж до збірної Іспанії, то, незважаючи на поразку в четвер проти Японії, вона все ще є одним із фаворитів мундіалю. Я думаю, що Франція та Бразилія є головними фаворитами. Я вважаю їх дуже сильними. Окрім того, є інші команди, такі як Іспанія, Англія, Нідерланди чи Аргентина, які можуть виграти. Але Іспанія збирається зайти далеко на цьому чемпіонаті світу.

Луїс Енріке зберіг свою відданість молодим гравцям, незважаючи на критику. У нього є свій стиль керівництва командою, і до сьогоднішнього дня він виконав чудову роботу.

Кожному тренеру потрібен свій Мессі, щоб змінити ситуацію на полі, але ви також можете зробити різницю, граючи як команда, що й робить Іспанія. Нідерланди також трохи цьому навчаються, хоча вони можуть грати й краще. У нас міцна команда, пропускає мало голів. Завдяки командній грі ви можете пройти довгий шлях, але мати таких гравців, як Мессі, Кріштіану Роналду, Неймар чи Мбаппе — це все ж таки вирішальне", — заявив нідерландський фахівець.

Нагадаємо, що збірна Нідерландів гратиме проти США в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі 3 грудня, о 17:00.