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Футболіст з літа виступав за британський клуб.

Український півзахисник Віктор Серденюк залишив ірландський клуб Шемрок Роверс, повідомляє прес-служба.

В футболіста завершився контракт, який був підписаний до грудня.

"Ми хотіли б подякувати Віктору за його відданість протягом його короткого часу в Шемрок Роверс і побажати йому всього найкращого в його майбутній кар'єрі", — зазначає прес-служба клубу.

26-річний Серденюк став чемпіоном Ірландії із Шемрок Роверс у сезоні-2022. На його рахунку три матчі у чемпіонаті та два у Лізі конференцій.

В Україні Серденюк виступав за одеський Черноморець, Кремінь та Балкани.