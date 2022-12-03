Футболіст з літа виступав за британський клуб.
Віктор Серденюк, Шемрок Роверс
03 грудня 2022, 18:25
Український півзахисник Віктор Серденюк залишив ірландський клуб Шемрок Роверс, повідомляє прес-служба.
В футболіста завершився контракт, який був підписаний до грудня.
"Ми хотіли б подякувати Віктору за його відданість протягом його короткого часу в Шемрок Роверс і побажати йому всього найкращого в його майбутній кар'єрі", — зазначає прес-служба клубу.
26-річний Серденюк став чемпіоном Ірландії із Шемрок Роверс у сезоні-2022. На його рахунку три матчі у чемпіонаті та два у Лізі конференцій.
В Україні Серденюк виступав за одеський Черноморець, Кремінь та Балкани.