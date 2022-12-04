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Незабаром стартує товариський турнір для топових європейських клубів в ОАЕ.

Товариські турніри під час міжнародної паузи чи міжсезоння — справа звична. Зимою 2022 року в ОАЕ пройде Суперкубок Дубая, у якому візьмуть участь топові європейські команди.

Триватиме змагання з 8 по 16 грудня. У ньому візьмуть участь Арсенал, Ліверпуль, Мілан і Ліон. На турнірі кожна команда зіграє по дві гри, при цьому два клуби Прем’єр-ліги не зустрічаються між собою.

Розклад матчів Суперкубка

Лондонський Арсенал зіграє з французьким Ліоном 8 грудня, а Ліверпуль зіграє з тим самим суперником 11 грудня. Потім "каноніри зустрінуться з Міланом 13 грудня, а Ліверпуль зіграє з "россонері 16 грудня.

Арсенал — Ліон — 8 грудня, 13:30 за київським часом.

Ліверпуль - Ліон — 11 грудня, 12:00 за київським часом.

Арсенал — Мілан — 13 грудня, 12:00 за київським часом.

Ліверпуль — Мілан — 16 грудня, 13:30 за київським часом.

Система набору очок

Дуже незвична для футбольної спільноти буде система отримання залікових балів. Якщо з першою частиною зрозуміло — за перемогу пропонуються три очки, то після почнуться сюрпризи. Наприклад, в іграх, які завершилися нічиєю, кожна команда отримає два очки.

Серія пенальті проводитиметься в кінці кожного матчу, незалежно від результату, причому переможець серії отримує додаткове очко. Команда в кінці турніру, яка набере найбільшу кількість очок, стане володарем Суперкубка Дубая.

Ігри будуть на одному стадіоні

Кожен матч буде проходити на стадіоні Аль-Мактум , домашньому полі футбольного клубу Аль-Наср. Місткість стадіону трохи більше 15 000.

Ігри транслюватимуться в офіційних додатках клубів. Вже точно відомо, що Арсенал транслюватиме фанатам свої ігри.