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До вашої уваги нове відео від Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".

У новому випуску "Будемо Розбиратися" ми розглянемо останній день групового етапу та перші поєдинки 1/8 фіналу Чемпіонату Світу у Катарі.

Гана так і не закрила свій "уругвайський гештальт", однак не пустила південноамериканців до плей-офф.

Південна Корея вириває перемогу над португальцями та стає 3 азійською командою у 1/8.

Сербія поступилась Швейцарії у надпринциповому поєдинку, натомість Камерун у матчі, який нічого не вирішував, у доданий час таки перемагає Бразилію.

Першими представниками 1/4 фіналу стали Нідерланди та Аргентина, які впевнено здолали збірні США та Австралії відповідно.