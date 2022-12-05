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Селтік готовий розглянути пропозиції щодо хорватського захисника.

Крайній захисник Селтік та збірної Хорватії Йосип Юранович незабаром може змінити клубну прописку та вирушити на підвищення до сильнішого європейського чемпіонату. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, завдяки успішним виступам на чемпіонаті світу-2022 у Катарі 27-річний хорват зацікавив багато клубів.

Керівництво Селтіка, у свою чергу, готове розглянути пропозиції щодо свого гравця, оскільки напередодні шотландським клубом було підписано канадського правого захисника Алістера Джонстона з Монреалю на випадок продажу Юрановича.

В цьому сезоні хорватський фулбек забив один гол та віддав дві результативні передачі у 23 матчах, включно з асистом у грі проти Канади. Портал Transfermarkt оцінює його у 6,5 мільйонів євро.