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Український хавбек продовжить кар'єру в Америці.

Ель-Пасо Локомотив на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Олександрії Денисом Костишином.

Угода з 25-річним українцем розрахована до кінця сезону 2023 року.

"Ми дуже раді бачити Дениса в команді. Він перевірений плеймейкер у півзахисті та допоможе очолити нашу атаку. Його технічні здібності та далекоглядність привернули нашу увагу. Досвід та лідерські якості Костишина відіграватимуть важливу роль у всьому, що ми будемо робити у сезоні 2023 року", — сказав Ендрю Форрест, генеральний менеджер клубу.

Нинішнього сезону Костишин провів лише три матчі, в яких відзначився одним голом та однією жовтою карткою.