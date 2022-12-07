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Фахівець знову сяде на тренерське крісло цієї національної команди.

Збірна Північної Ірландії змінила головного тренера. Команду очолив досвідчений фахівець Майкл О'Ніл.

Як повідомляє прес-служба національної команди, контракт із фахівцем підписаний до літа 2028 року.

Фахівець вже має досвід роботи у збірній. Він очолював команду з 2012 по 2020 роки, грав на Євро-2016, де перемагав збірну України.

Останнім місцем роботи 53-річного тренера був англійський Сток Сіті.

За результатами жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи-2024 збірна Північної Ірландії потрапила до групи H із командами Казахстану, Данії, Фінляндії, Словенії та Сан-Марино.