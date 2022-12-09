Лідером світового жіночого рейтингу залишається збірна США.
УАФ
09 грудня 2022, 14:39
ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг жіночих збірних, у якому національна команда України залишилася на 33 місці.
Збірна США зберегла перший рядок рейтингу. На другу позицію піднялася збірна Німеччини, а Швеція опустилася на третю позицію. Четвертою у рейтингу є Англія, а п'ятою – Франція.
Топ-10 жіночого світового рейтингу:
1. США — 2078,5
2. Німеччина — 2073,73
3. Швеція — 2057,9
4. Англія — 2052,9
5. Франція — 2025,85
6. Канада — 2003,97
7. Іспанія — 2000,31
8. Нідерланди — 1996,79
9. Бразилія — 1983,32
10. Корея — 1940
...
33. Україна — 1644,97
У своїх останніх матчах Україна обіграла Фарерські острови (3:0), а також поступилася Іспанії (0:5) у рамках відбіркового циклу ЧС-2023.