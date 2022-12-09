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Лідером світового жіночого рейтингу залишається збірна США.

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг жіночих збірних, у якому національна команда України залишилася на 33 місці.

Збірна США зберегла перший рядок рейтингу. На другу позицію піднялася збірна Німеччини, а Швеція опустилася на третю позицію. Четвертою у рейтингу є Англія, а п'ятою – Франція.

Топ-10 жіночого світового рейтингу:

1. США — 2078,5

2. Німеччина — 2073,73

3. Швеція — 2057,9

4. Англія — 2052,9

5. Франція — 2025,85

6. Канада — 2003,97

7. Іспанія — 2000,31

8. Нідерланди — 1996,79

9. Бразилія — 1983,32

10. Корея — 1940

...

33. Україна — 1644,97

У своїх останніх матчах Україна обіграла Фарерські острови (3:0), а також поступилася Іспанії (0:5) у рамках відбіркового циклу ЧС-2023.