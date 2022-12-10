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Гравець збірної Бразилії болюче сприйняв поразку команди.

Нападник південноамериканської команди прокоментував виліт від хорватів, які переграли одного з фаворитів катарьского мундіалю.

"Ми повинні вибачитися перед нашою родиною та фанатами. Тепер пора йти в роздягальню і плакати, тому що ми також люди.

Чоловіки з плоті і крові. Ми зазнали дуже болючою поразки сьогодні ввечері, і ми могли перемогти".

Бразилія поступилася у 1/8 фіналу чемпіонату світу у серії пенальті та несподівано залишила турнір, що призвело до відставки головного тренера.