Гравець збірної Бразилії болюче сприйняв поразку команди.
Нападник південноамериканської команди прокоментував виліт від хорватів, які переграли одного з фаворитів катарьского мундіалю.
"Ми повинні вибачитися перед нашою родиною та фанатами. Тепер пора йти в роздягальню і плакати, тому що ми також люди.
Чоловіки з плоті і крові. Ми зазнали дуже болючою поразки сьогодні ввечері, і ми могли перемогти".
Бразилія поступилася у 1/8 фіналу чемпіонату світу у серії пенальті та несподівано залишила турнір, що призвело до відставки головного тренера.