Українець відзначився важливим голом.
Роман Безус, Омонія
11 грудня 2022, 20:22
У рамках 14 туру чемпіонату Кіпру Омонія, яка несподівано йде у середині таблиці, змагалась з аутсайдером Хлоракою.
Єдиний гол на свій рахунок записав український півзахисник Омонії Роман Безус. Він відібрав м'яч біля штрафного майданчика та елегантним ударом поцілив під праву стійку.
Безус не є першим вибором головного тренера Омонії, проте грає достатньо часто. На його рахунку три голи в 11 матчах місцевої ліги.
Омонія займає шосту сходинку у таблиці чемпіонату Купру з 22 набраними балами. У лідера АПОЕЛа 33 очки.