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Українець відзначився важливим голом.

У рамках 14 туру чемпіонату Кіпру Омонія, яка несподівано йде у середині таблиці, змагалась з аутсайдером Хлоракою.

Єдиний гол на свій рахунок записав український півзахисник Омонії Роман Безус. Він відібрав м'яч біля штрафного майданчика та елегантним ударом поцілив під праву стійку.

Roman Bezus’ last gasp winner for @OMONOIAfootball pic.twitter.com/WBdcUYYRhF — Shoot The Defence Media Network (@ShootTheDefence) December 11, 2022

Безус не є першим вибором головного тренера Омонії, проте грає достатньо часто. На його рахунку три голи в 11 матчах місцевої ліги.

Омонія займає шосту сходинку у таблиці чемпіонату Купру з 22 набраними балами. У лідера АПОЕЛа 33 очки.