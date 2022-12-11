Молодий футболіст дебютував у товариському матчі.
У рамках товариського матчу бельгійський Брюгге зіграв проти представника нідерландської Ередивізі Ексельсіора.
У першому таймі в основному складі Брюгге вийшов молодий український форвард Олександр Якименко.
Це його перший матч за новий клуб. 17-річний футболіст перебрався в Брюгге влітку 2022 року з донецького Шахтаря, де він грав в команді U-19.
За молодіжну команду Брюгге Якименко вже зіграв у Юнацький лізі УЄФА, а зараз дебютував і в основній комнанді.
Матч завершився з рахунком 0:2 на користь Ексельсіора. Роман Яремчук та Едуард Соболь вийшли у другому таймі.