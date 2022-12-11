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Молодий футболіст дебютував у товариському матчі.

У рамках товариського матчу бельгійський Брюгге зіграв проти представника нідерландської Ередивізі Ексельсіора.

У першому таймі в основному складі Брюгге вийшов молодий український форвард Олександр Якименко.

Це його перший матч за новий клуб. 17-річний футболіст перебрався в Брюгге влітку 2022 року з донецького Шахтаря, де він грав в команді U-19.

За молодіжну команду Брюгге Якименко вже зіграв у Юнацький лізі УЄФА, а зараз дебютував і в основній комнанді.

We starten de wedstrijd met Senne Lammens, Clinton Mata, Brandon Mechele, Dedryck Boyata, Bjorn Meijer, Eder Balanta, Casper Nielsen, Olexander Yakymenko, Mamady Diawara, Cisse Sandra en Jessi Da Silva. 💪 #CluExc pic.twitter.com/V4sA16Gbm4 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 10, 2022

Матч завершився з рахунком 0:2 на користь Ексельсіора. Роман Яремчук та Едуард Соболь вийшли у другому таймі.