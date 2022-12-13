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Аргентинський клуб хоче підписати досвідченого центрбека.

Головний тренер Рівер Плейт Мартін Демічеліс звернувся до центрального захисника збірної Аргентини та лісабонської Бенфіки Ніколаса Отаменді з пропозицією приєднатися до його команди.

"Ніко, я хочу звернутись безпосередньо до тебе: я хочу, щоб ти став чемпіоном світу, а потім здійснив свою мрію грати за Рівер.

Тобі 34, і ти один із найкращих центрбеків чемпіонату світу. Ми хочемо, щоб ти був тут", — цитує слова Демічеліса журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Демічеліс очолив Рівер Плейт у листопаді цього року, підписавши контракт до 2025 року.

Угода Ніколаса Отаменді з Бенфікою спливає влітку 2023 року, тому Рівер Плейт має можливість підписати аргентинського центрбека на правах вільного агента та почати переговори щодо майбутнього трансферу вже цієї зими.