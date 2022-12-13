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Колишній тренер Челсі наразі в пошуках нової команди.

Португальский журналіст Андре Андраде повідомляє, що Андре Віллаш-Боаш, котрий здавалося зумів пошуміти із Марселем декілька попередніх сезонів тому, неодноразово пропонував свою кандидатуру на посаду головного тренера збірної Португалії.

Це особливо актуально у контексті можливого відходу Фернанду Сантуша з посади коуча національної команди після невдалих виступів на стадіонах Катару.

Наразі Віллаш-Боаш планує балотувати у президенти Порту, з яким свого часу здобув численну порцію трофеїв та зробив собі реноме у футболі.

Більш реальним кандидатом на пост номер один є Жозе Моуріньо.