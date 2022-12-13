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Команда Мікеля Артети з мінімальною перевагою подужав суперника.

У рамках Суперкубку Дубая — товариського змагання, лондонський Арсенал зустрівся з Міланом.

У першому таймі "каноніри" забили два голи. На 21 хвилині свій шанс реалізував Мартін Едегор. Перед перервою Вієйра скинув м'яч на Нельсона, який переграв Тетерушану.

У другій половині матчу номінальні гості відіграли один гол. Тоналі навісив у штрафний, де Томорі головою переправив м'яч у ворота.

Арсенал - Мілан 2:1

Голи: Едегор, 21, Нельсон, 41 — Томорі, 78

Арсенал: Хейн — Вайт (Седрік, 46), Голдінг, Габріель, Тірні (Соуза, 81) — Едегор (Нванері, 90), Локонга (Сміт, 90), Парті (Ельнені, 46), Вієйра (Маркіньош, 74), Нельсон (Козьє-Даберрі, 81) — Нкетіа (Батлер-Оєдеджі, 81).

Мілан: Тетерушану — Побега (Боззолан, 74), Габбія, Томорі, Калулу (Тіав, 46) — Тоналі, Вранкс (Беннасер, 74), Ребіч (Ель-Хілалі, 74), Адлі (Круніч, 74), Салемакерс (Діас, 46) — Орігі (Лазетич, 56).

Попередження: Нкетіа, Ельнені.