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Наразі португалець все ще залишається у статусі вільного агента.

У відносинах Кріштіану Роналду та Жорже Мендеша виникла напруженість, повідомляє AS.

За інформацією джерела, це сталося через невизначеність щодо майбутнього португальця. 37-річний футболіст все ще перебуває у статусі вільного агента.

Зазначається, що подібні моменти у відносинах Роналду та Мендеша вже траплялися кілька разів. Агент і гравець ставляться один до одного майже як батько та син, тому їм вдавалося залагодити проблеми.

На даний момент єдина пропозиція у Роналду від Аль-Насра, який пропонує 200 мільйонів євро за сезон.