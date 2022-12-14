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Марокканець розповів про долю свого нащадка.

Ашраф Хакімі гучно звучить разом зі збірною на чемпіонаті світу, де його команда дісталася півфіналу турніру.

Звичайно, він пройшов навчання в академії мадридського Реала, де вперше зробив собі ім’я перед переходом у дортмундську Боруссію та Інтер.

Батько футболіста розповів про те, що свого часу його син міг грати за збірну Іспанії та Атлетіко.

"Він провів тести в Атлетіко, вони хотіли його підписати. Вони дали йому контракт, але ми сказали ні, тому що того тижня у нас була зустріч з Реалом. Я вважав за краще, щоб він підписав контракт з Реалом.

Я даю синові свободу. Я дякую Іспанії за все, я ніколи не говорив нічого поганого про Іспанію.

Але я віддаю перевагу, щоб він грав з Марокко".

Сьогодні ввечері Марокко зійдеться із французами, початок 21:00.