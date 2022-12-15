Сьогодні Європейська Суперліга зазнала удару після того, як генеральний адвокат Європейського суду визнав, що УЄФА має право застосовувати санкції до команд, які намагаються брати участь як у їхніх змаганнях, так і в змаганнях конкурентів.

Відтоді компанія A22 Sports Management, яка керує Суперлігою, заявила, що задоволена визнанням їхнього права на створення змагань.

Вирок не є обов’язковим, і остаточне рішення буде прийнято Європейським судом навесні 2023 року.

Можливість УЄФА карати команди, які беруть участь у Суперлізі, багато хто сприймав як перемогу для них і поразку для Суперліги. Ймовірно, це відштовхне інші команди від участі в змаганнях, якщо вони усвідомлять, що можуть зіткнутися з серйозними наслідками.

"УЄФА є домінуючим оператором великих клубних змагань і несе відповідальність за захист третіх сторін від необґрунтованого позбавлення доступу до ринку".

"Клуби та гравці повинні заздалегідь знати умови, щоб мати можливість брати участь у сторонніх заходах. Санкції також мають бути достатньо чіткими, передбачуваними та пропорційними, щоб обмежити будь-який ризик довільного застосування".

Справа навряд чи вирішиться найближчим часом, але жодна сторона ще не завдала вирішального удару. Барселона, Реал Мадрид і Ювентус, три команди, які все ще грають у Суперлізі, ще не відреагували на цю новину.