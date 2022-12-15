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Ситуацію із бунтом Європейських клубів поки що не завершено.

Сьогодні Європейська Суперліга зазнала удару після того, як генеральний адвокат Європейського суду визнав, що УЄФА має право застосовувати санкції до команд, які намагаються брати участь як у їхніх змаганнях, так і в змаганнях конкурентів.

Відтоді компанія A22 Sports Management, яка керує Суперлігою, заявила, що задоволена визнанням їхнього права на створення змагань.

Вирок не є обов’язковим, і остаточне рішення буде прийнято Європейським судом навесні 2023 року.

Можливість УЄФА карати команди, які беруть участь у Суперлізі, багато хто сприймав як перемогу для них і поразку для Суперліги. Ймовірно, це відштовхне інші команди від участі в змаганнях, якщо вони усвідомлять, що можуть зіткнутися з серйозними наслідками.

"УЄФА є домінуючим оператором великих клубних змагань і несе відповідальність за захист третіх сторін від необґрунтованого позбавлення доступу до ринку".

"Клуби та гравці повинні заздалегідь знати умови, щоб мати можливість брати участь у сторонніх заходах. Санкції також мають бути достатньо чіткими, передбачуваними та пропорційними, щоб обмежити будь-який ризик довільного застосування".

Справа навряд чи вирішиться найближчим часом, але жодна сторона ще не завдала вирішального удару. Барселона, Реал Мадрид і Ювентус, три команди, які все ще грають у Суперлізі, ще не відреагували на цю новину.