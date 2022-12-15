Колишній захисник Мілана підтримав ексфорварда Манчестер Юнайтед.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
15 грудня 2022, 22:59
Алессандро Неста заступився за Кріштіану Роналду, який останнім часом отримує багато критики.
"Я все ще вважаю його одним із найкращих гравців. Зараз щодо нього занадто багато нетерпимості. Я думаю, що критика заслужена, але дехто такий озлоблений, що це схоже на заздрість.
Я відчуваю до Роналда безмежну повагу, незважаючи на, давайте відверто, слабкий ЧС-2022.
Давайте виявимо більше поваги", — наводить слова Нести Calciomercato.
Нині Роналду перебуває у статусі вільного агента, а чутки його пов'язують із переходом до Аль-Насру.