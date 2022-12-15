Другое

Колишній захисник Мілана підтримав ексфорварда Манчестер Юнайтед.

Алессандро Неста заступився за Кріштіану Роналду, який останнім часом отримує багато критики.

"Я все ще вважаю його одним із найкращих гравців. Зараз щодо нього занадто багато нетерпимості. Я думаю, що критика заслужена, але дехто такий озлоблений, що це схоже на заздрість.

Я відчуваю до Роналда безмежну повагу, незважаючи на, давайте відверто, слабкий ЧС-2022.

Давайте виявимо більше поваги", — наводить слова Нести Calciomercato.

Нині Роналду перебуває у статусі вільного агента, а чутки його пов'язують із переходом до Аль-Насру.