Алессандро Неста заступився за Кріштіану Роналду, який останнім часом отримує багато критики.

"Я все ще вважаю його одним із найкращих гравців. Зараз щодо нього занадто багато нетерпимості. Я думаю, що критика заслужена, але дехто такий озлоблений, що це схоже на заздрість.

Я відчуваю до Роналда безмежну повагу, незважаючи на, давайте відверто, слабкий ЧС-2022.

Давайте виявимо більше поваги", — наводить слова Нести Calciomercato.

Нині Роналду перебуває у статусі вільного агента, а чутки його пов'язують із переходом до Аль-Насру.