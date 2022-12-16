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Завершився контрольний поєдинок.

В рамках товариського матчу Валенсія грала проти Ноттінгем Форест та зазнала поразки з рахунком 1:2.

Перший гол в зустрічі вболювальники побачили під кінець першої половини гри зусиллями Авонії. Іспанці змогли встановити паритет завдяки точному удару Пералеса.

Ноттінгем Форест зміг знов вийти вперед завдяки голу Деннісу Бонавентуре, який колись грав за луганську Зорю.

Валенсія — Ноттінгем Форест 1:2

Голи: Пералес, 58 — Авонії, 40, Денніс, 68