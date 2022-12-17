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Команди провели між собою товариську гру.

У рамках товариського поєдинку у міжсезонні лондонський Арсенал зустрівся із Ювентусом.

Незважаючи на статус спарингу, Арсенал вийшов на поле у бойовому складі. В Ювентуса грали резервісти. У першому таймі вболівальники, яки прийшли на стадіон, побачили один забитий м'яч. І це був автогол, яким відзначився Граніт Джака на 45+1 хвилині.

У другому таймі склади були дещо змінені. Тренери дали час пограти молодим футболістам і тим, хто не отримує часу у чемпіонатах. Проте ще один м'яч було забито. І це знову був автогол, яким, щоправда, на цей раз відзначився Роб Голдінг.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко у цій грі участі не приймав, адже продовжує відновлюватись від травми.

Арсенал стартує в АПЛ 26 грудня матчем проти Вест Гема о 22:00. Ювентус зіграє перший матч другого кола Серії А вже у 2023 році — 4 січня проти Кремонезе о 19:30.

Арсенал — Ювентус 0:2

Голи: Джака (АГ), 45+1, Голдінг (АГ), 90+1

Арсенал: Рамсдейл — Вайт (Ельнені, 68), Голдінг, Габріель, Тірні — Едегор, Парті (Козьє-Даберрі, 61), Джака (Седрік, 63), Вієйра, Нельсон (Маркіньос, 23, Нванері, 78)) — Нкетіа.

Ювентус: Перін (Пінсольйо, 63) — Ругані, Річчо, Гатті, Суле (Нонже Буенде, 63), Барб'єрі (Аке, 78) — Барренчеа, Локателлі, Фаджолі (Дзуеллі, 78) — Кін (Серрі, 78), Міретті (Ілінг, 63).