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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі остаточно добіг до кінця, проте якщо хтось хотів провести час без перегляду футбольних поєдинків бодай до Різдва, то Кубок англійської ліги не залишить на це шансів. Запеклі протистояння очікують на нас найближчим часом, і горе тим керманичам напередвизначених фаворитів, чиї гравці до останнього брали участь у глобальному турнірі.

Манчестер Юнайтед — Бернлі

Середа, 21 грудня, 22:00. Стадіон Олд Траффорд (Манчестер, Англія)

Нідерландський керманич Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг шукає визнання та довіри з боку вболівальників клубу, проте першу частину сезону команда під його керівництвом провела на не надто високому рівні. Видовищного футболу "Червоні дияволи" були позбавлені через організаційні причини, пов’язані з прибуттям нового керманича та певними адміністративними проблемами в клубі, проте конкуренти грали настільки невдало, що Юнайтед у підсумку опинились перед Різдвом на п’ятій сходинці турнірної таблиці, маючи при цьому рідкісну для цих позицій нульову різницю забитих та пропущених м’ячів (20:20).

Проте турнірна таблиця, принаймні найближчими днями, цікавити команду з Манчестера навряд чи буде, бо організатори Кубку англійської ліги вирішили підкласти свиню топ-командам, більшість гравців у яких була залучена до матчів чемпіонату світу-2022 в Катарі, і відповідно не працювали разом зі своїми партнерами. Саме тому настільки скромний суперник, як Бернлі, якого ледь не всією АПЛ минулого сезону спроваджували до Чемпіоншипу через відверто захисний футбол, створює достатній рівень загрозу. Знову ж таки, тен Гагу доведеться шукати шляхи до самоствердження на посаді головного тренера Юнайтед, через що навіть кубковий матч проти команди з другого дивізіону, а тим паче — його лідера, має достатню вагу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Юнайтед. Коефіцієнт на перемогу команди Еріка тен Гага становить 1,38, імовірність нічиєї оцінюється в 5,00, а успіх Бернлі — у 7,67.

Манчестер Сіті — Ліверпуль

Четвер, 22 грудня, 22:00. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

Жеребу Кубка англійської ліги відверто байдуже, команди якого саме статусу зводити поміж собою ще на ранніх стадіях змагань. Проте колективу Хосепа Гвардіоли в цьому сезоні було точно не позаздрити, бо Манчестер Сіті спочатку був змушений долати лондонський Челсі в 1/16 фіналу (2:0), а ось тепер йому трапився на шляху головний конкурент зразка останніх кількох сезоні — Ліверпуль. І хоча в першій частині сезону колектив Юргена Клоппа не зміг переконати нас у своїй здатності боротись за чемпіонський титул цього футбольного року, проте це не означає, що "червоні" так само кволо почуватимуть себе після вимушеної павзи, пов’язаної з проведенням мундіалю.

Безумовно, якщо Гвардіола вже за кілька днів до матчу проти іменитого супротивника жаліється на відсутність ключових гравців, які були залучені до матчів своїх національних збірних, то ми гарантовано побачимо глибоку ротацію в складі його команди. Сіті за таких умов стає більш вразливим, отже й суперники можуть цим скористатись. І тут уже можна лічити хоча б на пальцях, у кого з керманичів цих самих збірників було більше за сукупною кількістю. Чиста шахівниця перед Клоппом та Гвардіолою, і при цьому "містяни" мають брати реванш за вже майже два роки відсутності перемог в очних зустрічах.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Франція. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,91, імовірність нічиєї оцінюється в 4,01, а успіх Ліверпуля — у 3,62.