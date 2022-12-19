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Нещастя сталося під час купання у басейні в Омані.

Швейцарський футболіст Елія Алессандріні трагічно загинув у віці 25 років. Про це повідомляє Blick.

За інформацією джерела, трагедія за участю гравця Стад Лозанна Уші сталася під час відпустки футболіста в Омані, де він відпочивав разом зі своєю дівчиною.

Елія загинув у басейні під час купання. За неофіційною інформацією, причиною смерті могла бути серцева недостатність.

Алессандріні є вихованцем клубу Янг Бойз, а за Лозанну він виступав з літа цього року. До цього він виступав за Крієнс, де відіграв 57 матчів, будучи капітаном команди.