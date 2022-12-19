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Олег Кузнецов оцінив жеребкування кваліфікаційного раунду Євро-2024 для команд U-19.

Головний тренер юнацької збірної України U-18 Олег Кузнецов прокоментував результати жеребкування кваліфікаційного етапу Євро-2024 (U-19).

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Україна потрапила до однієї групи зі збірними Словаччини, Косова та Мальти.

"Щодо минулих виступів, то підготовка до еліт-раунду Євро-2022, враховуючи ситуацію в країні, вийшла зім'ятою. На збір довелося викликати не всіх найсильніших футболістів. Звичайно, що ми залишилися незадоволеними третім місцем у групі. Але я впевнений, що якби все пройшло за планом, то результат був би іншим.

Утім, важливо, що життя продовжується, тому ми з усією відповідальністю готуватимемося вже до кваліфікаційних матчів Євро-2024. Із приводу жеребкування можу сказати, що група в нас рівна. І нехай збірні Словаччини, Косова й Мальти не належать до європейських грандів, упевнений, що в кожному поєдинку буде непросто. Вважаю, що в нашому квартеті фаворита немає.

Щодо планів підготовки, то я поки що нічого конкретного сказати не можу. Так, у березні ми плануємо взяти участь у серйозному міжнародному турнірі в Португалії, але поки що невідомо, чи відбудеться він узагалі. У теорії хотілося б провести тижневий селекційний збір, щоб переглянути кандидатів і зіграти пару контрольних матчів. Але, знову ж таки, як усе буде, гадаю, стане відомо вже наступного року", - наводить слова Кузнецова прес-служба УАФ.

Зазначимо, що кваліфікаційний турнір Євро-2024 пройде з 15 до 21 листопада 2023 року.