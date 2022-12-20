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Деякі з лідерів Франції не сильно засмутилися відсутністю форварда.

Уго Льоріс та Антуан Грізманн були задоволені відсутністю через пошкодження Каріма Бензема — повідомляє журналіст Ромен Моліна.

Лідери збірної Франції побоювалися, що наявність у команді зіркового бомбардира може призвести до падіння їхнього авторитету.

Футболісти з самого початку відносились до повернення гравця доволі скептично.

Карім отримав пошкодження перед стартом чемпіонату світу та пропустив весь груповий етап турніру, проте встиг відновитися вже до 1/8 фіналу, хоча в підсумку образився на Дешама та не повернувся у табір збірної.