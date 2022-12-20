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37-річний футболіст незабаром може підписати контракт із клубом із Саудівської Аравії.

Кріштіану Роналду близький до переходу до саудівського Аль-Насру, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, після прильоту в Дубай він вирушить до Саудівської Аравії. В Аль-Насрі чекають, що Роналду прибуде до клубу до кінця грудня.

Кріштіану підпише контракт терміном до червня 2025 року і отримуватиме близько 200 млн євро за сезон (у цю суму включено і зарплату, і доходи від реклами).

Наразі 37-річний форвард перебуває у статусі вільного агента. У листопаді він розірвав контракт із Манчестер Юнайтед.