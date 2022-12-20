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Станеться це, якщо Льоріс завершить кар'єру у національній команді.

Кіліан Мбаппе може стати капітаном збірної Франції замість Уго Льоріса, повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, нападник, якому сьогодні виповнюється 24 роки, може стати капітаном збірної Франції з березня, коли розпочнеться відбір до Євро-2024.

Це станеться у випадку, якщо воротар Уго Льоріс завершить кар'єру у збірній Франції після поразки у фіналі ЧС-2022.

На ЧС-2022 Мбаппе забив 8 м'ячів (3 з них – у фіналі проти Аргентини) і зробив 2 гольові паси у 7 іграх.