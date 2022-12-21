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37-річний футболіст не поспішає переходити до клубу із Саудівської Аравії.

Кріштіану Роналду не горить бажанням переходити до Аль-Насру, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 37-річний португалець, як і раніше, чекає пропозицій від європейських команд. Рішення щодо свого майбутнього він прийме найближчими днями.

Клуб із Саудівської Аравії зв'язався з оточенням Роналду, щоб сказати про те, що пропозиція ще в силі.

Нагадаємо, що Роналду перебуває у статусі вільного агента після відходу з Манчестер Юнайтед.