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Гвінеєць можливо замінить гравця збірної Англії.

Це виглядає як відносно простий розрахунок — якщо Джуд Беллінгем залишиться, Набі Кейта не повинен бути ціллю дортмундської Боруссії.

Однак якщо 19-річний гравець задумає піти — а пропозицій точно не бракуватиме — це було б майже недбалістю з боку Боруссії Дортмунд, якби вона не зацікавилася гравцем рівня Кейта, який також буде доступний безкоштовно.

До трансферного вікна 2023 року ще має пройти довгий шлях, але співробітники клубу будуть наполягати на якнайшвидшому прийнятті рішення, якщо Беллінгем таки остаточно вирішить піти.

Якщо це станеться, перехід Набі Кейта в дортмундську Боруссію точно не виключений.